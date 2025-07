Il nuovo parco nel comune di Arzachena.

Ad Arzachena nascerà un parco dai terreni confiscati alla mafia. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 250 mila euro dal Pnrr per la realizzazione del Parco dell’Inclusione. Nascerà nell’area dello stagno di Saloni, alla foce del rio San Giovanni.

Il parco nei terreni confiscati alla mafia.

Il progetto è stato selezionato nell’ambito della misura per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sotto il coordinamento del Ministero dell’Interno. L’ufficialità arriva con la nota del Prefetto Paola Spena, nominata Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, a seguito dell’incontro avvenuto a Roma lo scorso giugno tra il sindaco Roberto Ragnedda e l’onorevole Cristina Usai, consigliere regionale e delegata alle Finanze e Patrimonio del Comune.

Il sindaco Ragnedda

“Questo risultato rappresenta un duplice traguardo – commenta il sindaco Ragnedda -. Da un lato, riaffermiamo con forza la volontà di contrastare le condotte mafiose, dall’altro, restituiamo alla cittadinanza un’area di straordinario valore ambientale, trasformandola in un luogo di incontro, crescita, coesione sociale e accessibilità. Il Parco dell’Inclusione sarà un’opportunità di sviluppo sostenibile e simbolo di unione per Arzachena in un luogo strategico all’ingresso del borgo di Cannigione. Integrare aree verdi con percorsi naturalistici, servizi educativi e sociali significa supportare la creazione di nuove opportunità lavorative per i giovani e persone a rischio di emarginazione. Infine, ottenere questo finanziamento riscontra positivamente anni di impegno, malgrado gli intoppi burocratici che hanno portato a una iniziale contestazione della richiesta a Roma”.

Dopo un iniziale rigetto del progetto presentato, infatti, il lavoro congiunto con l’Avvocatura comunale ha portato alla rivalutazione della graduatoria e all’ammissione del progetto “Parco dell’Inclusione di Saloni” ottenendo un punteggio adeguato all’inserimento in lista.

La consigliera Usai

“È una vittoria del territorio, della legalità e della buona politica. Ringrazio il Ministero dell’Interno, i colleghi consiglieri comunali e gli uffici che hanno contribuito alla presentazione e alla difesa del progetto. Costruito insieme allo staff dell’Innovation Desk coordinato dalla società TAG18 e istituito in seno ai Comuni di Arzachena e Palau in convenzione nel 2019 proprio per accedere ad opportunità di finanziamento nazionali ed europee con figure professionali specializzate” dichiara l’on. Cristina Usai.

La richiesta iniziale di finanziamento ammontava a 2 milioni e 500 mila euro. “Tutti i Comuni assegnatari hanno subito una limatura dei fondi del 10% su disposizione del Ministero. In più, abbiamo accolto l’invito a cedere un importo di 50 mila euro al Comune di Cellino San Marco, rimasto fuori dall’assegnazione, come segno di solidarietà tra Enti affinché anche il loro progetto possa vedere la luce – conclude Usai -. Siamo lieti di sostenere altre Amministrazioni virtuose. Arzachena compenserà questi tagli con una quota dell’avanzo vincolato del bilancio comunale pari a 300 mila euro per raggiungere la cifra di 2 milioni e 500 mila euro prevista in origine”.

