Terribile incidente sulla strada Arzachena – Olbia, 6 feriti

L’incidente sulla strada Arzachena – Olbia.

Un violento incidente frontale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 125, nel tratto compreso tra Arzachena e Olbia, dove intorno alle 14 si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena. L’incidente ha coinvolto un’auto e un furgoncino.

Sei persone sono rimaste coinvolte nell’impatto. Le condizioni più serie hanno riguardato gli occupanti dell’auto, due persone che sono state affidate alle cure dell’elisoccorso Areus giunto sul posto per un rapido trasferimento verso le strutture sanitarie attrezzate. A bordo del furgone viaggiavano invece quattro persone, tra cui due minori, tutti soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per gli accertamenti e le cure del caso.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere uno degli occupanti dell’auto, rimasto incastrato dopo l’impatto, oltre ai due minori presenti sul furgoncino. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di attrezzature specifiche per il taglio e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, al fine di consentire agli operatori sanitari di prestare assistenza in condizioni di sicurezza.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale. Il traffico lungo la strada statale 125 ha subito rallentamenti e disagi per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, protrattesi per circa due ore. Solo al termine degli interventi è stato possibile ripristinare gradualmente la normale viabilità.

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