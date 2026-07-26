Il concerto di Salmo al Lebonski Park di Arzachena.

È iniziata con un pomeriggio dedicato al divertimento e si è conclusa nella notte con un grande spettacolo musicale la prima giornata del Lebonski Park, il parco esperienziale firmato Lebonski che ha aperto i cancelli nella nuova location dell’ippodromo di Arzachena per ospitare il Salmo Live Show.

Un evento pensato come un’esperienza oltre il semplice concerto, con 12 ore di attività, musica e intrattenimento che hanno coinvolto un pubblico composto da famiglie, bambini, giovani e adulti. Fin dal primo pomeriggio l’area dell’ippodromo si è trasformata in un grande spazio dedicato allo svago, con due palchi, zone tematiche, attrazioni e iniziative distribuite lungo tutto il percorso. Tra gli elementi che hanno caratterizzato la giornata ci sono state le giostre adrenaliniche, i giochi da fiera, la torre panoramica alta 40 metri con una vista sull’arcipelago di La Maddalena, il percorso gonfiabile di 45 metri per 25, indicato come il più grande d’Italia, il dinopark con venti dinosauri animatronics a grandezza reale e il Lebonski Playground Club dedicato alle attività sportive.

Nel cuore del parco ha trovato spazio anche Saborè, il giardino dei sapori che ha unito gastronomia, cultura e musica, accompagnando il pubblico fino alle ore serali con un percorso dedicato alle tradizioni locali e all’intrattenimento.

Dalle 18 la Live Arena ha iniziato a riempirsi di musica con gli artisti che hanno anticipato l’arrivo del protagonista della serata. Sul Main Stage si sono alternati Scar, Shari e la band sarda dei Good Intention, che proprio dal palco del Lebonski Park hanno presentato i rispettivi nuovi progetti musicali. Poi è arrivato il momento più atteso, quello del live di Salmo, artista originario della Sardegna che ha portato nella sua terra un format costruito intorno al rapporto con il pubblico. Sul palco gallurese il cantante ha proposto una lunga esibizione caratterizzata da energia, ritmo e una selezione di brani che ha ripercorso alcune delle tappe principali della sua carriera, alternando successi consolidati e momenti meno attesi. Durante la serata Salmo ha raccontato anche il legame con la Sardegna e il significato di portare il progetto del Lebonski Park nell’isola.

“Il Lebonski Park che abbiamo fatto a Fiera Milano Live è stata un’esperienza incredibile, c’erano più di 40.000 persone. Averlo portato qui in Sardegna, a casa mia, è stata un’emozione ancora più grande. Con la mia terra ho un legame molto profondo ed è stato importantissimo poter far vivere al pubblico l’atmosfera da grande festa di paese, un’esperienza diversa dal classico live e ricca di tradizione locale – ha affermato Salmo -. Questo legame forte con la Sardegna l’ho capito tardi, praticamente a 40 anni. A 27 anni ho lasciato quest’isola sperando di trovare un posto più bello, ma non è mai successo. Perché la Sardegna è il posto più bello al mondo. Sono tornato a vivere qua con la consapevolezza di essere completamente immerso in questi paesaggi, completamente attratto dalla terra sarda”

La Sardegna è stata protagonista anche nella scaletta musicale. L’apertura dello show con “On Fire” ha visto l’introduzione sulle note dell’”Ave Maria Catalana” di Maria Carta. Nel corso del concerto è arrivata anche una personale interpretazione di “Gambale Twist“, brano de I Barritas che negli anni Sessanta portò la lingua sarda e gli elementi della tradizione isolana nelle radio e nelle televisioni italiane. Un altro momento dedicato alla cultura musicale sarda è stato l’omaggio a Francesco Pilu, tra le figure più importanti della musica isolana, attraverso il richiamo alle sue launeddas nell’introduzione di “The Island”, inserita nella parte centrale dello spettacolo.

Il concerto ha alternato diversi generi e atmosfere, mantenendo alta l’attenzione del pubblico per tutta la durata dell’esibizione. Nella prima parte Salmo è stato accompagnato da Le Carie, con un set caratterizzato da un forte impatto sonoro. Sul palco è arrivato anche Centomilacarie, ospite della serata nel brano “Non mi riconosco”.

Successivamente il clima dello spettacolo è cambiato con il passaggio alla dimensione elettronica. Dopo l’ingresso del Dj, il pubblico ha assistito alle esibizioni di Nitro, presente per “Mob” e “Marylean“, e di Noyz Narcos con “Mic Check” e “Respira“. Con DJ 2P alla console la serata è proseguita fino al momento finale affidato a Gabry Ponte, che ha coinvolto il pubblico sulle note di “Tik Tak”. L’esperienza del Lebonski Park proseguirà anche nei prossimi giorni. Il parco resterà aperto al pubblico dal 31 luglio al 23 agosto, con attrazioni, attività artistiche, culturali, gastronomiche e spazi dedicati alle famiglie.

Sul successo dell’evento è intervenuto anche il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori, agli artisti e a tutte le persone impegnate nella gestione della sicurezza: “A Salmo va il mio e il nostro più grande ringraziamento: regalarci più di tre ore di concerto ininterrotto con un’energia travolgente non è stata solo una performance artistica eccezionale, ma un vero e proprio atto di generosità e di amore per la sua terra. Un successo di questa portata, però, non si improvvisa e pertanto, a nome di tutta la cittadinanza di Arzachena, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alle forze dell’ordine impegnate a garantire ordine e sicurezza prima durante e dopo l’evento. Carabinieri, polizia di Stato, Polizia locale, baracelli, vigili del fuoco Corpi di Soccorso, medici, infermieri, volontari e gli operatori della Protezione Civile. Grazie per la professionalità, la presenza costante ed il sacrificio. Grazie a Salmo, grazie a chi ha lavorato dietro le quinte e grazie a tutti voi che avete partecipato con rispetto ed entusiasmo”.

La manifestazione proseguirà dunque per tutta l’estate, con il Lebonski Park pronto a offrire un calendario di appuntamenti e attività rivolte a un pubblico ampio, tra spettacolo, cultura, cucina e momenti di aggregazione.

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