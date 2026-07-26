Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.
Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
Santa Teresa Gallura
A Santa Teresa Gallura cercano 1 meccanico specializzato. Si offre contratto a tempo determinato.
Legge 68.
Arzachena
Un’azienda cerca con urgenza, per le sedi di Arzachena e Palau, 4 addetti alle pulizie di interni iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande dal 21 al 23 luglio. Info nel CPI di appartenenza.
Olbia
Aziende del territorio cercano, per le sedi di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Domande dal 21 al 31 luglio. Info nel CPI di appartenenza.
Olbia
Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 13 al 23 luglio. Info nel CPI di appartenenza.
Sardegna
Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.