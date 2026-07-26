Olbia sotto osservazione, la Protezione Civile lancia l’allerta incendi

Resta alta l’attenzione sul fronte incendi in Sardegna e a Olbia.
La Protezione Civile della Sardegna ha diramato per la giornata di oggi, domenica 26 luglio, un bollettino con previsione di pericolo incendio alto, contrassegnato dal codice arancione, per la Zona D, area nella quale rientra anche il territorio di Olbia. Il livello di allerta prevede una fase operativa regionale di attenzione rinforzata, con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva in caso di eventuali focolai. Le condizioni meteorologiche e ambientali, infatti, favoriscono una maggiore possibilità di propagazione delle fiamme qualora dovesse verificarsi un innesco.
Secondo quanto indicato nel bollettino, in presenza di pericolosità alta un incendio può evolvere rapidamente e raggiungere dimensioni difficili da contenere con le sole forze disponibili sul territorio, anche se già potenziate. In questi scenari potrebbe rendersi necessario l’intervento della flotta statale per supportare le operazioni di spegnimento. L’allerta non segnala la presenza di incendi in corso, ma rappresenta un avviso preventivo rivolto alle strutture impegnate nella gestione delle emergenze e alla popolazione, chiamata a mantenere comportamenti prudenti per ridurre il rischio di nuovi inneschi.
La Protezione Civile raccomanda particolare attenzione nelle attività all’aperto, soprattutto nelle aree rurali e nelle zone caratterizzate da vegetazione secca, evitando qualsiasi comportamento che possa generare accidentalmente un incendio. Un semplice gesto, infatti, può trasformarsi in una situazione difficile da controllare in condizioni di caldo intenso e forte vulnerabilità del territorio.