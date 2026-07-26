Rischio incendi in aumento a Olbia, scatta l’attenzione rinforzata

Il rischio incendi a Olbia.

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un nuovo avviso per il rischio incendi, con particolare riferimento alla giornata di lunedì 27 luglio. Per il territorio comunale di Olbia e per la Zona D è stato previsto un livello di pericolosità alta, identificato con il codice arancione, che corrisponde alla fase operativa di “attenzione rinforzata“.

Il bollettino diffuso dalla Direzione Generale della Protezione Civile regionale evidenzia condizioni ambientali favorevoli alla propagazione degli incendi. In presenza di un eventuale innesco, infatti, il rogo potrebbe evolvere rapidamente e raggiungere dimensioni difficili da contenere attraverso il solo impiego delle forze ordinarie, anche qualora queste siano già potenziate. La situazione richiede quindi particolare prudenza e un costante monitoraggio del territorio. In caso di incendio, secondo quanto indicato nell’allerta, potrebbe rendersi necessario anche il supporto della flotta aerea statale per fronteggiare eventuali emergenze di maggiore intensità.

L’amministrazione comunale di Olbia ha rilanciato l’avviso della Protezione Civile invitando cittadini e visitatori a prestare massima attenzione, soprattutto nelle aree rurali e nelle zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca, dove il rischio di sviluppo e diffusione delle fiamme risulta più elevato durante i periodi di caldo intenso. La raccomandazione resta quella di evitare comportamenti che possano provocare l’accensione accidentale di incendi e di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo ai numeri di emergenza. La collaborazione dei cittadini rappresenta un elemento fondamentale per ridurre i rischi e consentire un intervento rapido da parte delle squadre impegnate nella prevenzione e nella lotta agli incendi.

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