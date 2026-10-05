Ad Arzachena i Campionati italiani di tiro dinamico sportivo



Ad Arzachena i Campionati Italiani Fitds (Federazione italiana tiro dinamico sportivo), è la prima volta in Sardegna. Cornice d’eccezione dell’evento è stata Arzachena, dove i campi del Gallura Shooting Club hanno accolto l’élite di questa spettacolare e complessa disciplina.

Un evento storico per il tiro dinamico in Sardegna

La scelta della Sardegna, come tappa del campionato italiano, rappresenta un riconoscimento importante per la crescita del movimento sportivo nell’isola. La macchina organizzativa ha risposto agli standard elevati richiesti dalla federazione e di offrire ai partecipanti strutture all’altezza della competizione.

La competizione si è sviluppata attraverso prove altamente tecniche, progettate per esaltare le doti fondamentali del tiro dinamico: rapidità di esecuzione, precisione millimetrica e assoluto controllo della sicurezza. Gli atleti provenienti da tutta Italia si sono confrontati su sagome e percorsi complessi, dove la gestione della pressione e la rapidità nel calibrare il tiro hanno fatto la differenza nelle classifiche finali.

Il successo di questa edizione sarda conferma la vitalità del tiro dinamico sportivo italiano e l’eccellenza degli impianti del territorio gallurese. La perfetta riuscita dell’evento agonistico proietta ora la disciplina verso i prossimi appuntamenti del calendario federale, lasciando un segno nel panorama sportivo regionale e nazionale.

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