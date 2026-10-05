Meteo Olbia 6 ottobre, pioggia e temperature in forte calo

La Gallura entra in una fase più autunnale

Il meteo Olbia del 6 ottobre sarà caratterizzato da cielo molto nuvoloso, possibili precipitazioni e un deciso calo delle temperature, dopo le giornate ancora miti di inizio ottobre. I fenomeni saranno generalmente deboli e isolati, con possibilità di rovesci o temporali, mentre dalla serata è previsto un graduale miglioramento.

A Olbia la temperatura minima sarà di 16 gradi, mentre la massima raggiungerà appena 21 gradi. A Tempio Pausania il termometro scenderà fino a 13 gradi, con una massima di 18. Anche nell’interno della Sardegna settentrionale il calo sarà evidente: Ozieri passerà da 18 a 20 gradi. Sono valori molto diversi da quelli registrati nelle giornate precedenti, quando in diverse località della zona le massime erano ancora vicine o superiori ai 25 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 6 ottobre in Gallura

Il cielo sarà molto nuvoloso per buona parte della giornata. Nelle prime ore ARPAS prevede precipitazioni tra 1 e 5 millimetri, mentre tra tarda mattinata e pomeriggio potranno verificarsi altri fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale. Gli accumuli resteranno comunque generalmente deboli. Dalla sera le nubi tenderanno a diradarsi e le precipitazioni dovrebbero cessare.

I venti saranno deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali, con calma o bava di vento nelle prime ore. Il mare resterà mosso, ma senza condizioni particolarmente problematiche lungo la costa nord-orientale. Per la Gallura, quindi, il 6 ottobre rappresenta soprattutto una svolta sul piano termico, oltre che il ritorno di condizioni più instabili. Anche in questo caso, al momento, non risulta un nuovo avviso regionale di criticità riferito alla giornata di martedì nella pagina della Protezione civile consultata.

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