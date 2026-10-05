A Steve McCurry il premio Longevity Award Costa Smeralda 2026

Il celebre fotografo statunitense premiato col Longevity Award Costa Smeralda

Si è conclusa ieri sera la quinta edizione del Longevity Fest Costa Smeralda 2026, appuntamento dedicato alla cultura della longevità. L’evento finale è stato “la consegna del Longevity Award Costa Smeralda al fotografo statunitense Steve McCurry, tra i più grandi narratori visivi contemporanei. Il Festival si inserisce all’interno del vasto programma delle Longevity Weeks Costa Smeralda, manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding. Fino all’11 ottobre animano Porto Cervo con un ricco calendario di eventi sportivi, attività olistiche e incontri di divulgazione scientifica”.

“Il riconoscimento assegnato dal direttore e ideatore del Longevity Fest Costa Smeralda Pietro Mereu e dai rappresentanti del Consorzio Costa Smeralda, promotore dell’iniziativa insieme a Smeralda Holding, con queste motivazioni”.

La motivazione del premio

“Il Longevity Award Costa Smeralda 2026 viene conferito a Steve McCurry per aver raccontato, attraverso quasi cinquant’anni di fotografia, la straordinaria forza dell’esperienza umana e il suo rapporto con il tempo. Il suo sguardo ha attraversato continenti, culture e generazioni, incontrando bambini, donne e uomini, testimoni della guerra e della pace, della fragilità e della resilienza, del lavoro, delle tradizioni e della vita quotidiana. Nei suoi ritratti il tempo non è soltanto ciò che passa: è ciò che rimane. Nei volti, negli occhi, nei gesti e nelle storie delle persone fotografate, McCurry ha costruito una memoria universale dell’essere umano. Per aver trasformato la fotografia in una testimonianza sulla vita, sulla memoria e sul valore del tempo, il Longevity Fest conferisce a Steve McCurry il Longevity Award 2026″.

“Nel corso di quasi cinquant’anni di attività, McCurry ha attraversato continenti e culture documentando alcuni dei momenti più significativi della storia contemporanea. Le sue fotografie, esposte nei più importanti musei del mondo e pubblicate dalle maggiori testate internazionali, hanno contribuito a costruire una memoria condivisa dell’umanità. Trasformando la fotografia in uno strumento di testimonianza, conoscenza e dialogo tra popoli e generazioni. In occasione di questa serata di premiazione presentati anche quattro scatti inediti del fotografo americano realizzati a Porto Cervo, che condensano la bellezza della Costa Smeralda. Il Faro di Capo Ferro, il promontorio di Capo Ferro, la Chiesa di Stella Maris e l’Arco di Cala Romantica”.

Steve McCurry: “È un onore”

«È un onore ricevere questo premio – commenta Steve McCurry -. Apprezzo molto il fatto che sia stato riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi 50 anni, tanto da essere meritevole di questo premio, così come quello che ho fatto nella mia vita, e che a questa età io sia ancora produttivo, continui a trovare un senso alla vita e vada avanti in modo positivo. Penso che questo festival sulla longevità, il premio e l’intera manifestazione siano davvero un grande modo per celebrare l’idea che la vita possa essere arricchita e onorata anche man mano che si invecchia, e che si possa ancora dare contributi significativi al mondo, nel mio caso alla mia arte e alla mia fotografia. Quindi questo riconoscimento è davvero molto apprezzato».

“Il Longevity Fest Costa Smeralda ha riunito a Porto Cervo esperti, ricercatori, medici, divulgatori, artisti e personalità del mondo della cultura per approfondire i temi della longevità, della medicina preventiva, dell’innovazione scientifica. La consegna del Longevity Award a Steve McCurry ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026 delle Longevity Weeks Costa Smeralda. Confermando la vocazione della manifestazione a valorizzare figure che, attraverso il proprio lavoro, hanno saputo lasciare un’eredità culturale destinata a durare nel tempo e a ispirare le generazioni future”.

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