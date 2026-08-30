Nozze Blumer-Spano, San Pantaleo si prepara: patrocinio, ex campo e strade chiuse

Nozze Blumer-Spano, dal 2 settembre cambia la viabilità nel borgo.

San Pantaleo si prepara alle nozze tra Brendan Blumer e l’olbiese Salvatore Spano, attese nei primi giorni di settembre in Gallura. A pochi giorni dall’evento emergono nuovi dettagli anche dagli atti del Comune di Olbia, che nelle ultime settimane ha adottato diversi provvedimenti relativi all’iniziativa privata denominata “BW San Pantaleo”, in programma il 5 settembre.

La macchina organizzativa era entrata in moto già il 5 agosto. Con la delibera di Giunta numero 379/2026, il Comune ha dato indirizzo favorevole all’utilizzo temporaneo dell’ex campo sportivo di San Pantaleo come spazio di servizio e supporto tecnico-logistico per l’evento privato del 5 settembre, autorizzandone anche la componente commerciale.

Il 25 agosto, con la delibera 387/2026, la Giunta ha poi concesso il patrocinio comunale e autorizzato l’utilizzo dello stemma del Comune di Olbia per l’evento privato “BW San Pantaleo”, riferendosi anche alla parte non strettamente privata.

Le modifiche alla viabilità dal 2 al 6 settembre.

A completare il quadro è arrivata l’ordinanza numero 494/2026 della Polizia locale, pubblicata il 28 agosto, che introduce una regolamentazione temporanea della circolazione proprio in occasione di “BW San Pantaleo”.

Le modifiche scatteranno dalla mezzanotte di mercoledì 2 settembre e resteranno operative, con modalità differenti, fino alle 24 di domenica 6 settembre. Saranno interessate via Mannu, via Alghero, via Puccini, via Molise, via Bajle, via Sondrio, via Terranova, via Iglesias, via Stazzu Malcusa, piazza Tola, vicolo Tola e vicolo A.

Durante le operazioni di allestimento e disallestimento sono previsti restringimenti della carreggiata, divieti di sosta e fermata e, quando necessario, senso unico alternato o sospensione temporanea della circolazione. Dovrà comunque essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

San Pantaleo chiuso al traffico il 5 settembre.

Le limitazioni maggiori sono previste per sabato 5 settembre, giornata dell’evento. Dalle 00:00 alle 24:00 è indicata la sospensione della circolazione veicolare e pedonale nelle strade interessate, con eccezioni per residenti, mezzi autorizzati, forze dell’ordine e soccorsi.

La segnaletica temporanea sarà installata almeno 48 ore prima dell’evento. Le disposizioni accompagneranno quindi sia le operazioni preparatorie sia quelle successive al 5 settembre.

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