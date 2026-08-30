Due nuove ordinanze cambiano la sosta in diverse zone della città.

Nuovi spazi di sosta riservati alle persone con disabilità sono in arrivo in nove vie di Olbia. Gli interventi sono previsti da due distinte ordinanze pubblicate negli ultimi giorni dal Comune, entrambe predisposte dall’Ufficio Trasporti e Mobilità.

Il primo provvedimento è l’ordinanza numero 61 del 26 agosto 2026, che riguarda sette strade della città: via Lulli, via Agrigento, via Cile, via Torino, via Ammannati, via del Rosmarino e via Rossini. L’oggetto dell’atto prevede la realizzazione di stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità.

A questo intervento se ne è aggiunto un secondo appena due giorni dopo. Con l’ordinanza numero 62 del 28 agosto, il Comune ha previsto nuovi stalli anche in via Frosinone e via Gramsci.

I due provvedimenti interessano quindi complessivamente nove diverse vie di Olbia, distribuite in più zone dell’abitato. Entrambe le ordinanze fanno capo al Settore Suape, Manutenzioni e Viabilità del Comune e, nello specifico, all’Ufficio Trasporti e Mobilità.

La pubblicazione ravvicinata dei due atti comportarà l’ampliamento contestuale dele aree cittadine nelle quali il Comune ha disposto la realizzazione di spazi destinati alla sosta dei veicoli utilizzati al servizio delle persone con disabilità.

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