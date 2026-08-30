Rischio incendi ancora alto a Olbia e in Gallura anche lunedì 31 agosto.
Non cala l’allerta per gli incendi in Gallura. Anche per domani, lunedì 31 agosto, la Protezione civile regionale indica un livello di pericolosità alto, codice arancione, con la fase operativa di attenzione rinforzata nella zona che comprende Olbia e parte del territorio gallurese. La nuova comunicazione è stata diramata direttamente dal Comune di Olbia insieme al bollettino ufficiale della Regione.
La situazione si prolunga così per il terzo giorno consecutivo. Il codice arancione era stato indicato per la Gallura già sabato 29 agosto ed era stato confermato per l’intera giornata di oggi, domenica 30. Ora il livello di attenzione resterà elevato anche all’inizio della nuova settimana.
Cosa significa il codice arancione.
Il bollettino numero 122 per lunedì 31 agosto classifica come alta la pericolosità nella zona D e dispone l’attenzione rinforzata. Non significa che sia necessariamente presente un incendio in corso, ma indica condizioni nelle quali un eventuale rogo potrebbe diventare difficile da contrastare se non affrontato tempestivamente.
La Protezione civile precisa che, in uno scenario di pericolosità alta, un incendio può raggiungere dimensioni tali da mettere in difficoltà anche le forze ordinarie rinforzate e potrebbe rendersi necessario il concorso della flotta aerea statale. Il livello arancione rappresenta quindi una situazione nella quale prevenzione e tempestività degli interventi assumono un ruolo particolarmente importante.
Il documento ufficiale per lunedì indica pericolosità alta anche in diverse altre zone della Sardegna, mentre gran parte del restante territorio regionale resta classificato con codice giallo, corrispondente a un livello medio di pericolo.