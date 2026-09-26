Trasporti ad Arzachena, nuovi orari per Lu Pustali

I nuovi orari per Lu Pustali ad Arzachena.

Cambiano gli orari del trasporto pubblico comunale ad Arzachena. Da giovedì 1 ottobre entrerà in vigore il nuovo programma di Lu Pustali, con modifiche alle corse della Linea Blu e della Linea Rosa. Il nuovo orario sarà valido fino al 31 dicembre. La Linea Blu continuerà a garantire il collegamento tra Arzachena e Cannigione, mentre la Linea Rosa servirà il percorso verso Porto Cervo, Baja Sardinia e le località intermedie.

Le nuove corse.

La modifica interessa quindi chi utilizza quotidianamente il servizio per spostarsi tra il centro di Arzachena e i principali borghi e località del territorio. Il Comune ha comunicato che gli orari aggiornati saranno disponibili nella sezione dedicata ai Trasporti comunali del sito istituzionale, dove gli utenti possono consultare il quadro delle corse in vigore. Per la Linea Blu, il servizio collega Arzachena con Cannigione. La Linea Rosa, invece, permette di raggiungere Porto Cervo e Baja Sardinia, oltre alle fermate intermedie previste lungo il percorso. La variazione arriva all’inizio di ottobre e accompagnerà il servizio per gli ultimi tre mesi del 2026. Gli utenti sono quindi invitati a verificare gli orari prima di mettersi in viaggio, soprattutto in caso di spostamenti programmati sulle diverse tratte.

Informazioni sul servizio.

Per chiarimenti, informazioni o segnalazioni è possibile rivolgersi ad Autonoleggio Cosev, gestore indicato dal Comune di Arzachena, al numero 349/3885580 oppure all’indirizzo [email protected]. Il Comune ha aggiornato l’avviso il 25 settembre, indicando nella sezione Trasporti comunali il riferimento agli orari in corso di validità.

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