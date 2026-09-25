Lavori di riqualificazione del Pnrr, chiude un tratto di strada a Olbia

A Olbia chiude una strada per lavori del Pnrr a San Simplicio.

Vanno avanti i lavori nel quartiere San Simplicio di Olbia nell’ambito del programma Pnrr “Qualità dell’abitare”. In città cominceranno in via Leonardo Leo. Gli interventi fanno scattare nuove modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori stradali rientranti nel progetto. Il settore della Polizia Locale ha diffuso l’ordinanza n. 545 con cui si dispone la sospensione della circolazione veicolare in un tratto specifico della strada.

Il provvedimento.

Il provvedimento sarà in vigore dal 28 settembre al 30 novembre 2026, per tutte le 24 ore della giornata. Nello specifico, la chiusura al traffico riguarderà il tratto di via Leonardo Leo compreso tra il civico 1, in prossimità dell’intersezione con via Barcellona, e il civico 47, nei pressi dell’incrocio con via A. Salieri. L’interruzione avverrà per tratti distinti e in modo graduale, in base allo stato di avanzamento e alla durata del cantiere.

Durante il periodo dei lavori saranno previste alcune eccezioni al divieto di transito, garantendo il passaggio ai veicoli dei residenti nel tratto interessato e ai mezzi di soccorso o di polizia, per i quali verranno indicati appositi percorsi alternativi. Nelle aree di cantiere di volta in volta interessate dagli interventi verrà applicato anche il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati, con previsione di rimozione forzata per i veicoli inadempienti. Lungo la via verrà inoltre stabilito un limite massimo di velocità di 10 km/h e la presenza di pedoni sarà messa in sicurezza sul lato opposto rispetto alla zona di lavoro.

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