Olbia, teatro Michelucci, via libera agli espropri per parcheggi e aree verdi

A Olbia vanno avanti i lavori per realizzare il parco attorno al teatro.

Dopo la realizzazione della nuova viabilità, entra nel vivo anche il piano di riqualificazione e messa in sicurezza del teatro Michelucci, nel quartiere Poltu Cuadu, a Olbia. Con la firma del decreto di esproprio del 15 settembre 2026, firmato dal Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, il Comune di Olbia acquisisce formalmente la proprietà delle aree necessarie al completamento dei lavori del secondo lotto.

L’esproprio.

L’operazione riguarda due porzioni di terreno situate in prossimità della struttura, per un totale di circa 560 metri quadrati, destinate a fare spazio a nuove aree verdi e spazi per la sosta a servizio del polo culturale. L’espropriazione fa seguito a un lungo iter amministrativo nato dalla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

I terreni coinvolti, appartenenti in comproprietà agli eredi Meloni, sono stati valutati con un’indennità provvisoria di esproprio pari a complessivi 73.274,29 euro, somma già depositata dall’amministrazione presso le casse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con l’emanazione e la successiva notifica dell’atto, l’amministrazione comunale di Olbia potrà procedere nei prossimi mesi all’immissione in possesso dei beni e all’avvio effettivo del cantiere, segnando un fondamentale tassello nel recupero complessivo e nella restituzione alla città di uno degli spazi culturali e architettonici più rilevanti del territorio.

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