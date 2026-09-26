Ricercato era alla guida ubriaco e senza patente, arrestato a Olbia

A Olbia un giovane ubriaco e ricercato è stato arrestato.

Un 29enne di Olbia è stato arrestato dalla Polizia Stradale dopo essere stato fermato ubriaco alla guida e senza aver mai conseguito la patente. I fatti risalgono allo scorso fine settimana, quando una pattuglia del Distaccamento di Olbia ha notato un’auto procedere in modo incerto lungo la strada statale 125 Orientale Sarda e ha deciso di intimare l’alt.

Al volante c’era il giovane, che viaggiava da solo e non aveva con sé documenti di identificazione. Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato alcuni segnali compatibili con l’assunzione di alcol. Il successivo accertamento con l’etilometro ha confermato i sospetti: il primo test ha rilevato un tasso alcolemico di 1,35 grammi per litro, mentre il secondo ha registrato 1,38 grammi/litro, valori nettamente superiori al limite consentito dalla legge.

Gli accertamenti hanno fatto emergere anche un’altra violazione. Attraverso le verifiche negli archivi della Motorizzazione è stato infatti accertato che il 29enne non aveva mai conseguito la patente di guida. La situazione si è ulteriormente aggravata quando gli operatori hanno approfondito i controlli attraverso la banca dati Interforze. A carico del giovane risultava infatti un ordine di carcerazione, emesso in relazione a una condanna con una pena residua di otto mesi di reclusione.

Conclusi gli accertamenti, il 29enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la guida in stato di ebbrezza e sanzionato per aver guidato senza patente. Contestualmente è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo già pendente nei suoi confronti. Il giovane è stato quindi trasferito nel carcere di Sassari-Bancali, dove dovrà scontare la pena residua.

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