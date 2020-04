L’idea dell’imprenditore calabrese Cassiano.

Chi ha sconfitto il Sars-Covid19 potrà andare in vacanza gratuitamente in sei regioni italiane. #Hosconfittoilcovid19 è l’iniziativa messa in campo da Matteo Cassiano, imprenditore calabrese da anni impegnato nelle valorizzazioni immobiliari e nella promozione territoriale di numerose e suggestive località italiane.

Dal prossimo primo giugno – fatto salvo diverse restrizioni e disposizioni governative – coloro i quali hanno sconfitto il virus potranno prenotare le proprie vacanze in sei regioni italiane: in Calabria, nelle località di Marina di Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella; in Basilicata a Maratea; in Sardegna a Porto Cervo, Arzachena; in Toscana a Forte dei Marmi e, per finire, in Lombardia e nel Lazio rispettivamente a Milano e Roma per chi punta al turismo culturale o ludico.

Perciò, chiunque sul nostro territorio nazionale è stato sottoposto a terapia intensiva ed è guarito dal covid 19, potrà detenere gratuitamente unità immobiliari o case vacanze in queste splendide località italiane, riconoscendo esclusivamente eventuali costi vivi di sanificazione per la detenzione settimanale.

“L’idea – fa sapere l’imprenditore, Matteo Cassiano – è la prima pensata in Italia che guarda ai nostri guariti, dopo quelle dedicate ai medici e agli infermieri che hanno combattuto in prima linea contro il virus. Ho voluto pensare anche a quanti hanno lottato per la propria vita e ci sono riusciti, offrendo loro una vacanza in una delle località in cui opero. Dare questo tipo di incentivo alle persone che hanno sconfitto il virus, vuole essere un incoraggiamento ad abbandonare la paura per l’esperienza vissuta e, fortunatamente superata godendo delle meraviglie che abbiamo a disposizione nel nostro Paese. Spero che questa proposta possa essere apprezzata e incrementata. Non sono chiuso alla possibilità di collaborare e creare una sinergia con quanti vorranno partecipare e offrire soggiorni gratuiti ai guariti”.

Un progetto che si affianca a quello pensato per medici e infermieri. Infatti, l’imprenditore ha pensato anche a loro: i medici e gli infermieri che volessero distanziarsi dai propri nuclei familiari durante questo periodo di emergenza, e metterli in sicurezza durante il lavoro, fino al 30 maggio avranno a disposizione alcune unità immobiliari ad uso residenziale. L’unico costo che dovranno affrontare sarà quello delle sole spese vive relative ai consumi e alla sanificazione, obbligatorie per legge e che saranno eseguite nel rispetto dei protocolli diramati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’obiettivo è di dare un impulso di ripartenza al settore, puntando sul Made in Italy, promuovendo le eccellenze e le bellezze che possiamo offrire naturalmente e, soprattutto provando a ridare fiducia a quanti rischiano di non aprire a causa della paura dei contagi. Gli interessati all’iniziativa solidale potranno contattare l’indirizzo mail dedicato hosconfittoilcovid@isoladino.it , messo a disposizione dalla Isola Dino Club anche nei confronti di chi volesse dare suggerimenti per interventi normativi, proposte, adesioni e collaborazioni.

