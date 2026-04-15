Giovani protagonisti ad Arzachena con la nuova Consulta

La Consulta Giovani ad Arzachena.

Prende forma ad Arzachena il percorso che punta a coinvolgere i più giovani nella vita pubblica locale. Dopo il via libera al regolamento arrivato in Consiglio comunale nel mese di dicembre, l’amministrazione rende noto l’avviso pubblico per selezionare i componenti della prima Consulta Giovanile, organismo pensato per favorire la partecipazione dei cittadini tra i 14 e i 26 anni alle politiche del territorio.

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L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività istituzionali dedicate alle nuove generazioni, offrendo uno spazio strutturato di confronto e proposta. A spiegare il ruolo della Consulta è il presidente del Consiglio comunale, Mario Russu: “La Consulta si propone come ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni, offrendogli la possibilità di presentare pareri, collaborare con enti di formazione e formulare proposte concrete per la gestione del budget comunale dedicato a politiche giovanili, cultura, sport, istruzione, ambiente e politiche sociali. Con la nascita della Consulta Giovanile vogliamo dare voce e potere d’iniziativa ai nostri ragazzi. Si tratta di un progetto dall’alto valore civico che mira a stimolare il senso di comunità e la responsabilità verso la gestione della cosa pubblica. Invitiamo caldamente i singoli, le associazioni e le scuole a partecipare: ogni contributo è fondamentale per costruire un’Arzachena più moderna, inclusiva e attenta ai bisogni di chi rappresenta il nostro futuro”.

La partecipazione è aperta ai giovani residenti, sia singolarmente sia attraverso associazioni giovanili, culturali e di volontariato con sede nel territorio comunale, oltre agli istituti scolastici di primo e secondo grado rappresentati da propri delegati. All’interno della Consulta saranno presenti anche membri dell’amministrazione e consiglieri di minoranza, con l’obiettivo di garantire un confronto condiviso e rappresentativo.

Le domande di adesione, disponibili sul sito istituzionale del Comune, dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it

oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo in via Firenze. Il termine fissato è quello delle ore 12 del 15 maggio 2026. L’organismo, privo di finalità di lucro, si fonda su principi di inclusione e collaborazione, con l’intento di favorire relazioni stabili anche con le realtà giovanili dei comuni vicini.

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