Violento incidente ad Arzachena, ferito un giovane: è grave

Un ferito grave nell’incidente ad Arzachena.

È stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari il giovane di 26 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di sabato 4 luglio lungo il tratto compreso tra Arzachena e Cannigione.

Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, il ragazzo si trovava alla guida del proprio scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto con un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. L’urto è stato particolarmente violento e le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ai soccorritori intervenuti.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, allertati dalla centrale operativa Areus di Sassari, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in elicottero verso la struttura ospedaliera sassarese. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

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