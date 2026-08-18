Violento incidente tra due auto a San Teodoro: ci sono feriti

Incidente stradale a San Teoodoro.

Questo pomeriggio, intorno alle 14:30, a San Teodoro, si è verificato un violento incidente stradale. Lo scontro è avvenuto all’incrocio per Capo Coda Cavallo lungo la SS 125. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di San Teodoro, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei mezzi coinvolti.

Gli occupanti delle vetture sono stati affidati alle cure di due equipaggi del 118 intervenuti sul posto. Ai carabinieri il compito di procedere ai rilievi di rito e risalire alle cause dello scontro. La dinamica del sinistro stradale è in fase di accertamento.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui