Olbia, le previsioni meteo per domenica 5 luglio 2026

Le previsioni meteo per Olbia.
Sarà una domenica all’insegna della stabilità meteorologica quella del 5 luglio a Olbia, caratterizzata da cielo sereno e sole per l’intero arco della giornata. Le condizioni atmosferiche si manterranno costanti senza variazioni significative, garantendo tempo prevalentemente asciutto.
Le temperature si attesteranno su valori tipicamente estivi, con una massima prevista intorno ai 30 gradi e una minima che non scenderà sotto i 24 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino sono attesi venti moderati provenienti da Nordest, destinati a ruotare nel corso del pomeriggio disponendosi da Est-Nordest, mantenendo un’intensità analoga. Il mare si presenterà poco mosso, in linea con il quadro generale di stabilità che interesserà l’intera giornata.