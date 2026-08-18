Muore in mare ad Aglientu, soccorsi in ritardo per la strada chiusa

Cosa è emerso dalla morte per un malore di un 64enne toscano.

Si tratta di un 64enne toscano l’uomo morto nella spiaggia di Rena di Matteu, ad Aglientu. La vicenda è drammatica poiché uomo si sarebbe trovato in difficoltà in acqua in un’area libera priva di un servizio di assistenza bagnanti. Inoltre, stando a quanto è emerso, i soccorsi sarebbero arrivati in spiaggia con difficoltà, a causa della chiusura di uno degli accessi alla cala, inagibile da circa due anni. Stando a quanto è emerso all’arrivo dei soccorsi l’uomo arrivo era già morto e il suo corpo privo di vita si trovava in acqua da almeno un’ora e mezza.

Soccorsi rallentati.

Il fatale malore si è consumato questa mattina sotto gli occhi della moglie della vittima e dei bagnanti. L’uomo si sarebbe trovato in difficoltà in acqua e, nel tentativo di guadagnare la riva, sarebbe stato colto da un malore fatale. Trattandosi di una spiaggia libera priva di concessioni, l’area non era dotata di un servizio di salvataggio o assistenza ai bagnanti. Lanciato l’allarme poco prima delle 12, la prima ambulanza è giunta sul posto soltanto alle 12:33, seguita dall’elisoccorso alle 12:57. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Porto Torres per gli accertamenti del caso.





