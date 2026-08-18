Vende una dose di droga a un bambino a San Teodoro: denunciato

Un uomo ha ceduto una dose di droga a un 13enne a San Teodoro.

Un uomo è stato denunciato a San Teodoro per aver ceduto una dose di droga a un bambino. Nonostante il ragazzino avesse soltanto 13 anni, l’uomo gli ha dato dell’hashish. Così è stato denunciato dai carabinieri di Nuoro per spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda ha causato non poco scalpore nel paese, preoccupato dell‘abbassamento dell’età dei consumatori di droghe.

In totale, sono stati 5 i giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Elevata dunque l’attenzione anche sul fronte della microcriminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi di maggior ritrovo giovanile. I carabinieri di Nuoro in questi giorni hanno effettuato numerosi controlli sul territorio, molto affollato dai turisti nel periodo di Ferragosto, quando la località viene presa d’assalto dai vacanzieri.







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