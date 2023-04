Le visite mediche gratuite ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena vuole favorire l’accesso alle cure mediche specialistiche per i suoi cittadini con la “Giornata della solidarietà” in programma sabato 29 aprile 2023, dalle 8:30. L’organizzazione è a cura di Nemeton Sardegna Odv, associazione di medici, sanitari e psicoterapeuti volontari in collaborazione con l’Avis di Arzachena. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Servizi sociali e Protezione Civile, Alessandro Careddu.

“Con questo appuntamento vogliamo stimolare gli arzachenesi a prendersi cura della propria salute mediante la prevenzione delle più diffuse patologie – spiega Alessandro Careddu, assessore ai Servizi sociali e Protezione Civile -. Grazie all’Associazione Nemeton, un gruppo di specialisti volontari sottoporrà i cittadini a visite mediche e consulti gratuiti di cardiologia, neurologia, psichiatria, fisiatria, ginecologia, pneumologia, pediatria ed ematologia nel tentativo di divulgare una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela del benessere e della qualità della vita di ciascuno. L’iniziativa vuole anche offrire un’opportunità in più alla comunità per superare la difficoltà nell’accesso alle cure viste le lunghe liste di attesa che pesano sull’erogazione dei servizi del Sistema sanitario pubblico”.

Il gruppo di volontari è spinto da una motivazione ulteriore. “L’associazione è laica, ma i suoi soci sono guidati dall’esempio di vita cristiana e di San Francesco di Assisi, per cui nessuno deve essere lasciato solo nelle difficoltà e tutti coloro che hanno necessità di salute ed economiche troveranno aiuto specialistico nei limiti delle nostre possibilità” spiegano da Nemeton Sardegna.

L’appuntamento si svolge in due fasi. Il mattino, dalle 8:30, si terranno le visite mediche nelle sale e negli stand attrezzati dai medici specialisti all’Auditorium multidisciplinare di Arzachena. Per appuntamenti è necessaria la prenotazione al numero 328/2711791, chiamando il martedì e il giovedì dalle 9 alle 19.

Il pomeriggio, è in programma una tavola rotonda coordinata dal dottor Giuseppe Russo dal titolo “Il volontariato: cure specialistiche e medicina integrata” insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, ai medici di medicina generale e agli specialisti attivi nel territorio comunale. In serata è previsto anche un momento di intrattenimento conviviale.

