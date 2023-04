Incidente tra Arzachena e Olbia, conducente estratta dalle lamiere

Ha perso il controllo dell’auto sulla 125 tra Arzachena e Olbia e si è schiantata contro un albero, dopo aver sfondato il guard rail. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la conducente, che viaggiava da sola. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 al chilometro 332 della Statale 125, nel tratto tra Arzachena e Olbia.

Secondo una prima ricostruzione la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo da sola, senza il coinvolgimento di altre auto. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla, è stata presa in carico dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

