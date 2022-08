Un altro yacht sugli scogli di Porto Cervo.

Ancora un incidente nella acque di Porto Cervo. A poche settimane di distanza dallo schianto mortale a Li Nibani, ieri uno yacht è finito sugli scogli nella stessa zona. La barca, un Overmarine Mangusta 72, era adibita al noleggio e su quanto avvenuto sono in corso gli approfondimenti del caso. In particolare si dovrà risalire all’armatore e quanti lo avevano in uso, così da accertare la dinamica del sinistro. Lo scontro non ha provocato feriti, ma l’attenzione resta alta.

L’Overmarine Mangusta 72 “7 Zero” riesce a raggiungere velocità importanti, ma sul fatto che l’incidente sia da imputare alla celerità del motoscafo è tutto da appurare. Lo scorso 31 luglio, sempre a Li Nibani, aveva perso la vita il 63enne Dean Kronsbein. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della Guardia Costiera.