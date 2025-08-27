Grande partecipazione a Badesi per la presentazione del libro “Grazia Deledda e il cibo” al Dorian Festival Badesi, agosto 2025. Ieri sera, nella cornice suggestiva della piscina comunale di Badesi, si è svolto il secondo appuntamento del Dorian Festival, che ha visto protagonista il volume “Grazia Deledda e il cibo”.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta il forte interesse della comunità verso gli appuntamenti culturali che uniscono letteratura, tradizione e identità.

L’autore Giovanni Fancello, accompagnato dal relatore Stefano Resmini, ha guidato i presenti in un percorso originale tra pagine, sapori e memoria, offrendo una nuova prospettiva sull’opera della scrittrice premio Nobel nuorese e sul profondo legame tra cibo e cultura sarda.



“La serata è stata un’occasione per riflettere sulle nostre radici culturali e sulla grandezza di Grazia Deledda, una fonte d’ispirazione inesauribile per molti. Il libro ha offerto una nuova chiave di lettura, capace di intrecciare letteratura e tradizione enogastronomica, elementi che rappresentano

l’anima più autentica della Sardegna” – ha dichiarato l’Amministrazione comunale di Badesi.



L’Amministrazione ha voluto ringraziare il numeroso pubblico che ha preso parte all’iniziativa e tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita. “Un grazie speciale va all’autore Giovanni Fancello e al relatore Stefano Resmini per aver condiviso con noi la loro passione e conoscenza – hanno sottolineato – e al Dorian Festival, nelle persone di Cristina Scalas e Davide Mocci, per l’impegno e la dedizione con cui portano avanti questo progetto culturale”. L’appuntamento si inserisce all’interno del calendario estivo del Comune di Badesi, che continua a proporre eventi di qualità capaci di coniugare intrattenimento e

valorizzazione del patrimonio culturale isolano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui