Stop allagamenti, a San Simplicio saranno rifatti strade e marciapiedi

Un piano contro gli allagamenti a San Simplicio.

San Simplicio rappresenta ancora oggi una delle zone più critiche di Olbia per i continui allagamenti ogni volta che piove. Ma il Comune vuole mettere fine a una delle problematiche di un rione cresciuto troppo in fretta e provo di infrastrutture stradali adeguate. L’amministrazione comunale, che per la zona ha attivato anche il progetto di riqualificazione PinQua, sistemerà anche lo storico problema degli allagamenti stradali che si verificano a ogni minima pioggia intensa.

Il progetto.

Su proposta del sindaco Settimo Nizzi, la Giunta ha quindi incaricato il dirigente dei Lavori pubblici Antonello Zanda di avviare uno studio di riqualificazione infrastrutturale per l’area delimitata dalle vie Brigata Sassari, Vittorio Veneto, Umbria, Diaz e Lombardia. Queste vie sono le più critiche del quartiere San Simplicio, ove si verificano la maggiore quantità di allagamenti durante le piogge. Le strade infatti diventano dei fiumi, ma non per colpa dei canali, ma a causa di problematiche di sottoservizi.

Le vecchie canalizzazioni in granito per la raccolta delle acque bianche e la rete fognaria infatti sono ormai del tutto inadeguate, mentre le condotte idriche disperdono costantemente acqua potabile, causando infiltrazioni nel sottosuolo e cedimenti del manto stradale. Questo degrado compromette la sicurezza di pedoni e ciclisti e penalizza la vivibilità dell’intero spazio urbano.

Un quartiere che cambia volto.

Da luogo di degrado a quartiere storico. Così San Simplicio diventa uno dei rioni con più progetti di recupero. Attraverso questo studio si ripenserà il sistema fognario e la raccolta delle acque piovane. Ma non solo. Il Comune intende anche rifare i marciapiedi e l’illuminazione pubblica, che sono entrambi carenti e vecchi nel rione. Un altro progetto riguarda la pista ciclabile in via Vittorio Veneto. L’intera progettazione richiederà una stretta coordinazione con i gestori di luce, gas, acqua e fibra ottica, i cui passati interventi frammentati hanno spesso deteriorato la sicurezza e il decoro delle strade.

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