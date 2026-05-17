Rilancio cooperative, in Sardegna arrivano 4,2 milioni di contributi

Il Presidente AGCI Gallura Nuoro, Michele Fiori informa le cooperative e i consorzi di cooperative che, nel corso dell’anno, intendono affrontare piani di investimento per il cosiddetto “potenziamento economico” su importi relativamente contenuti (sino a 45.000 euro) possono beneficiare da parte dell’Assessorato Regionale tramite l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicureza sociale di uno specifico strumento finanziario: la Legge regionale 27 febbraio 1957 N. 5 (e succ.mod.).

Nei giorni scorsi infatti è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative. L’intervento rientra tra le azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale e mira a finanziare programmi di sviluppo e rafforzamento delle realtà cooperative operanti sul territorio.

E’ utile specificare che lo strumento è dedicato a quasi tutte le forme cooperative ad esclusione dei settori pesca e agricoltura per i quali esistono altre misure legislative specifiche dedicate. Per l’annualità 2026, le risorse finanziarie destinate all’erogazione degli aiuti ammontano complessivamente a 4.250.000 euro.

Si tratta di uno strumento legislativo utile per le realtà cooperative storiche, per consolidare le attività esistenti, oppure per avviarne di nuove, ma anche per la fase si start-up di imprese neocostituite o comunque affacciatesi da pochi anni nel mondo imprenditoriale.

Come funziona

Piano d’investimento Valore totale minimo di 10.000 euro. Contributo del 50% su un massimale di 45.000 euro. Spese rendicontabili a far data dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Codice ATECO dell’attività per la quale viene richiesto il finanziamento

Rispetto delle linee guida allegate al bando in riferimento al piano d’investimento. Le domande di accesso al contributo (DAT) dovranno essere presentate esclusivamente tramite l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL), accessibile all’indirizzo www.sardegnalavoro.it

La procedura di presentazione sarà attiva a partire dalle ore 15:00 del 5 maggio 2026 e resterà aperta fino alle ore 23:59 del 5 giugno 2026. L’assegnazione dei contributi avverrà secondo l’ordine cronologico di invio telematico delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Eventuali richieste di chiarimento relative all’avviso potranno essere inviate all’indirizzo e-mail lav.coopl5@regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto il riferimento all’avviso e all’annualità di interesse. Il direttore della federazione AGCI Nord Est Sardegna, Filippo Sanna, raccomanda ai dirigenti interessati di assicurarsi che le proprie cooperative siano in regola con: approvazione e deposito del bilancio, la revisione e naturalmente con DURC positivo.

AGCI, fra le novità di quest’anno segnala infine che, per le spese da anticipare per effettuare gli investimenti agevolati, in attesa dell’erogazione del contributo, è possibile accedere alla nuova linea di Microcredito COOPFIN, che prevede finanziamenti rapidi, tutoraggio dedicato e condizioni agevolate. Gli uffici delle sedi Territoriali di AGCI Sardegna – e, naturalmente, AGCI Gallura Nuoro – sono disponibili per fornire la necessaria assistenza informativa.