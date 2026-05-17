A che punto è l’offerta di musei in Gallura? Tra progetti e divari

I dati sull’accesso ai musei a Olbia e in Gallura.

Perché molti bambini non visitano i musei? È la domanda che si pone un recente studio del portale Openpolis che si occupa spesso del tema della povertà educativa in Italia. Ma a che punto è l’offerta dei musei in Sardegna e in particolare in Gallura. Il report, che mostra come purtroppo l’accesso di bambini e ragazzi ai luoghi della cultura, e in particolare ai musei, è un diritto che incontra significative barriere che vanno oltre la semplice disponibilità di strutture.

In Italia il patrimonio museale è ricco, ma i divari socio-economici e territoriali allontanano diventano inaccessibili ai minori, con appena l’11,3% di chi vive in famiglie a basso reddito con figli che visita siti culturali. Lo studio mostra come in Italia l’offerta di musei è ampia, soprattutto in Lazio (6,13 per kmq), Campania (3,46), Toscana (3,28) e Veneto (1,93). Tuttavia ciò non si traduce in un maggiore accesso di bambini e ragazzi ai luoghi della cultura. I divari tra nord e sud restano ancora ampi, con il Mezzogiorno penalizzato.

È il centro-nord ad avere la quota più alta di minori che frequentano musei, con percentuali fino al 40%. Il sud presenta percentuali molto più basse che lo studio di Openpolis ha individuato nei fattori socio-economici, con famiglie che non sono in grado di sostenere le spese per visitare i luoghi di cultura. Infatti chi vive in una famiglia a basso reddito e con figli nel 2022 ha visitato un museo solo nell’11,3% dei casi.

Poi c’è il problema delle aperture, nonostante la presenza capillare di musei con orari regolari anche nei comuni più periferici, le aree interne soffrono di un forte divario territoriale. Solo un terzo delle strutture apre per più di 250 giorni all’anno, contro il 40% della media nazionale. Questa discontinuità suggerisce che l’offerta sia calibrata sul turismo stagionale piuttosto che sui residenti, ostacolando la creazione di legami stabili con le scuole e la comunità locale. In questo scenario, i dati Istat rimangono uno strumento fondamentale per monitorare l’accesso alla cultura, data la scarsità di statistiche sugli ingressi dei minori.

La Gallura.

Ma a che punto è la Gallura? Olbia possiede un Museo, quello sull’Isola di Peddone, che ha numerosi reperti dell’era nuragica, fenicia, romana, greca e punica. Lo studio di Openpolis, su dati del 2024 mostra che il museo è rimasto aperto in quell’anno per oltre 250 giorni. Nel comune – musei hanno svolto visite guidate per gruppi di scolaresche nel corso del 2022. Secondo l’analisi, ci sono soltanto 0,99 musei ogni 10 mila residenti minori. Tuttavia, c’è un progetto che riguarda la nascita di un nuovo museo al parco dell’ex Artiglieria.

LEGGI ANCHE: Il parco dell’ex Artiglieria si farà: il Comune di Olbia la riscatta per 18 euro

Ad Arzachena sono stati censiti 9 luoghi di cultura, ma poco più della metà sono rimasti aperti tutto l’anno. Il censimento mostra che di questi, circa 6 (66,7%) sono rimasti aperti in nel 2022 per oltre 250 giorni. Nel comune 8 musei hanno svolto visite guidate per gruppi di scolaresche. La città ha 44,71 musei ogni 10 mila bambini nel 2022.

Per quanto riguarda il paese della Gallura, è notizia di pochi giorni quella del Comune che ha l’intenzione di aprire un altro museo. Un ambizioso progetto ha permesso l’acquisizione delle Ville Jacques Couelle di Monti Mannu, ad Abbiadori, entrano nel patrimonio del Comune di Arzachena e diventano il fulcro di un progetto culturale legato alla nascita del Museo Costa Smeralda di Arzachena.

La Maddalena ha un’offerta di 22,47 musei per 10 mila ragazzi, sono 3 quelli censiti come attivi nel 2022. Di questi, 2 (66,7%) sono rimasti aperti in quell’anno per oltre 250 giorni. Nel comune 3 musei hanno svolto visite guidate per gruppi di scolaresche nello stesso anno. Numeri più alti si rilevano a Berchidda (30,58 musei su 10 mila bambini), Luras (30,30 musei su 10.000 minori). Entrambe le città possiedono un museo sempre aperto.

LA MADDALENA: Museo navale abbandonato a La Maddalena, il Comune: “Siamo a un passo dal ripristino”

A Santa Teresa ne sono presenti due e l’offerta è di 31,95 musei per 10 mila minori nel 2022. Di questi, 1 (50%) sono rimasti aperti in quell’anno per oltre 250 giorni. Nel comune 1 musei hanno svolto visite guidate per gruppi di scolaresche nel corso del 2022. A Tempio Pausania ci sono 11,73 musei per 10.000 bambini, ovvero 2 censiti come attivi nel 2022. Di questi, 1 (50%) sono rimasti aperti in quell’anno per oltre 250 giorni. Nel comune 2 musei hanno svolto visite guidate per gruppi di scolaresche nel corso dell’anno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui