Le previsioni del meteo del 18 maggio a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dice il meteo del 18 maggio a Olbia e in Gallura? La settimana si apre con un cielo decisamente coperto su Olbia e sul territorio della Gallura. Per la giornata di lunedì 18 maggio, gli esperti indicano condizioni di cielo nuvoloso per le ore diurne, che tenderanno a trasformarsi in prevalentemente nuvoloso nel corso della serata. Nonostante la fitta copertura, le probabilità di pioggia rimangono decisamente basse, attestate appena al 10% sia per il giorno che per la notte.

Sul fronte termico, la temperatura massima toccherà i 22°C, mentre la minima notturna scenderà fino a 14°C. L’umidità si manterrà intorno al 53%, accompagnata da un indice UV pari a 5. A mitigare la giornata ci penserà un vento costante proveniente da ovest, che soffierà con una velocità di 10 mph, garantendo una ventilazione regolare sia sulla costa che nell’entroterra gallurese. Una giornata grigia, ma sostanzialmente asciutta per l’inizio della settimana.

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