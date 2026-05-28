A Badesi incontri sul turismo sostenibile

Successo per la prima edizione del Training Ufficiale GSTC in Sardegna sul turismo sostenibile a Badesi. Oltre venti professionisti dalla Sardegna e dalla penisola, a confronto su strategie di governance e criteri di sostenibilità per destinazioni e operatori.

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Training ufficiale Global Sustainable Tourism Council (GSTC) in Sardegna, tenutasi il 20 e 21 maggio 2026 a Badesi. L’incontro, organizzato da Etifor | Valuing Nature, azienda di consulenza ambientale spin-off dell’Università degli Studi di Padova, e dal Tavolo del Turismo di Badesi, in collaborazione con il Resort & SPA Le Dune, il Global Sustainable Tourism Council e il GSTC Italy Working Group, ha posizionato Badesi al centro del dibattito sul turismo sostenibile in ambito regionale.

Il corso, dedicato al turismo sostenibile e alla gestione strategica delle destinazioni, delle strutture ricettive e dei tour operator, ha visto la partecipazione di circa venti professionisti provenienti da un’ampia e qualificata eterogeneità di contesti e professionalità che ha dato vita a un’esperienza formativa estremamente dinamica e costruttiva. Il Training GSTC ha fornito metodi applicabili e strumenti operativi per la pianificazione strategica, affrontando temi chiave quali la governance e i modelli di gestione collaborativa, l’approccio rigenerativo e l’integrazione tra natura, comunità locali ed economia.

L’organizzazione di questo corso, il primo ufficiale GSTC in Sardegna, rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti per Badesi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di sviluppo turistico di Badesi che porterà il territorio alla certificazione GSTC della destinazione. Questo traguardo non sarà inteso come un punto di arrivo, ma come il prosieguo di un percorso di miglioramento continuo delle proprie performance di sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale validato da un riconoscimento internazionale.

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