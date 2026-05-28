Olbia non dimentica mamma e figlia scomparse

Il ricordo di Martina Canu e la mamma Piera Caboni.

Olbia non dimentica la scomparsa di una ragazza di soli 22 anni a Olbia, Martina Canu, scomparsa a soli 22 anni nel 2018. La notizia della sua dipartita ha causato tantissimo dolore nella cittadina della Gallura, che a distanza di otto anni non può dimenticare.

Un dolore che è stato forte per la famiglia della ragazza, che ha subito un altro grave lutto, quello della mamma, Piera Caboni, scomparsa a soli 62 anni a distanza di sette anni dalla tragica scomparsa della figlia.

La messa.

Per ricordare le due donne scomparse, sabato 30 maggio, ci sarà una messa in suffragio che sarà celebrata alle ore 19, nella chiesa di Nostra Signora de La Salette, a Olbia. Qui parenti, amici e conoscenti ricorderanno mamma e figlia scomparse, due lutti che hanno lasciato un grandissimo vuoto nella cittadina gallurese.

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