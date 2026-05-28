Plastic Free a Badesi, giornata di pulizia dai mozziconi

La giornata di Plastic Free a Badesi.

Un appuntamento dedicato alla tutela del litorale e alla responsabilità individuale prende forma a Badesi, dove è stata programmata un’iniziativa ambientale rivolta alla cittadinanza. Sabato 6 giugno, lungo la spiaggia di Li Junchi, il Comune in collaborazione con Plastic Free Onlus promuove una giornata ecologica focalizzata su un problema spesso sottovalutato come la dispersione dei mozziconi di sigaretta. L’attività rappresenta un momento di coinvolgimento collettivo che punta a rafforzare la consapevolezza sui comportamenti quotidiani e sul loro impatto sull’ambiente. L’invito è rivolto a residenti, famiglie, associazioni, studenti e visitatori, chiamati a partecipare attivamente a un’azione concreta di pulizia e salvaguardia del territorio costiero.

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Il ritrovo è previsto alle 9 sul lungomare Li Junchi, davanti ai chioschi, punto da cui prenderanno avvio le operazioni di raccolta. Durante la mattinata, oltre agli interventi pratici sulla spiaggia, sono previsti momenti di riflessione legati alla tutela degli ecosistemi e alla necessità di adottare abitudini più attente nella gestione dei rifiuti. I mozziconi di sigaretta, frequentemente considerati rifiuti di poco conto, costituiscono invece una delle principali fonti di inquinamento nelle aree marine e costiere. I filtri contengono infatti sostanze tossiche e microplastiche che si disperdono nella sabbia e nell’acqua, con effetti dannosi sulla fauna e conseguenze che si estendono fino alla catena alimentare.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale sul fronte della sostenibilità, attraverso attività di educazione ambientale e azioni di sensibilizzazione che coinvolgono direttamente la comunità locale. Viene evidenziato come anche i comportamenti più semplici possano contribuire in modo significativo alla difesa del territorio.

L’organizzazione dell’evento avviene con il supporto di Plastic Free Onlus e della realtà Plb 2015. Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso il link ufficiale https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15830/6-giu-badesi. Per informazioni sono disponibili i referenti Giovanni Battista al numero 379/1622240 e Silvio al numero 392/6715566.

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