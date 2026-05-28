Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 29 maggio

Le previsioni meteo per il 29 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 29 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile e pienamente estivo con sole prevalente e temperature molto elevate per il periodo. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata con soltanto qualche velatura di passaggio nel pomeriggio e condizioni ideali per chi trascorrerà il primo weekend di fine maggio nelle località balneari della Gallura e della Costa Smeralda, dove spiagge e stabilimenti iniziano a registrare presenze importanti.

Temperature e venti

Le temperature resteranno molto alte con minime tra 22 e 24 gradi e massime fino a 31-32 gradi nelle zone interne e meno ventilate. I venti soffieranno deboli con mare generalmente poco mosso e condizioni favorevoli per attività all’aperto, escursioni e giornate in spiaggia. L’estate vera e propria è ormai alle porte e il meteo a Olbia e in Gallura conferma un quadro stabile e pienamente estivo anche nelle ore serali.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 21 gradi, ancora leggermente fresca ma sempre più piacevole per i primi bagni prolungati della stagione nelle spiagge più riparate e nelle ore centrali della giornata.

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