Il prato del Bruno Nespoli è secco, Nizzi: “Abbiamo ritirato le chiavi”

Le condizioni dello stadio Bruno Nespoli.

Lo stadio Bruno Nespoli, a Olbia, è in uno stato di abbandono. Così il Comune ha deciso di riprendersi le chiavi della struttura sportiva. Il caso è stato citato all’ultimo consiglio comunale della città, dove il sindaco Settimo Nizzi ha fatto sapere che è “distrutto, abbandonato”. Il primo cittadino ha dichiarato che l’anno scorso sono state spese centinaia di migliaia di euro per sistemarlo: “non tagliavano l’erba, non annaffiavano mai. La stessa cosa stava succedendo adesso”. Nizzi ha aggiunto che ha ritirato le chiavi dell’impianto sportivo e se l’è presa con l’Olbia Calcio.

“Non siamo stati seri, abbiamo dato la possibilità all’Olbia Calcio di utilizzare lo stadio sino al termine del campionato – ha dichiarato Nizzi nell’aula consiliare -. Il campionato è finito, ora non si gioca più. Lo sistemiamo, facciamo riprendere la vigorosità del prato. Cerchiamo di curarlo. Anche lì, ci vogliono dei soldi e mettiamo i soldi. Vediamo se riusciamo a fare qualche altro lavoretto. Se hai una responsabilità che il Comune ti dà, di fare manutenzione ordinaria. Non fanno niente, aspettano sempre che le facciamo noi le cose. Allora queste strutture restano chiuse fino a quando chi si presenta e vuole fare qualcosa viene e ci presenta una bella fideiussione”.

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