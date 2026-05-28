IYO, l’unico ristorante giapponese stellato d’Italia apre a Poltu Quatu

Apre il ristorante giapponese IYO e sceglie Poltu Quatu.

Il Gruppo IYO, noto per guidare l’unico ristorante di cucina giapponese in Italia insignito della stella Michelin, debutta a Poltu Quatu, segnando la sua prima apertura in Sardegna. Il fondatore Claudio Liu ha sottolineato che non si tratterà di una semplice replica del locale milanese, bensì di un’evoluzione pensata per integrarsi in un contesto nuovo attraverso un approccio più leggero, stagionale e informale, pur mantenendo intatta la cura per la qualità.

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Il locale.

Il locale accoglierà gli ospiti esclusivamente la sera, unendo l’esperienza del ristorante a quella di un lounge bar con dj set per l’aperitivo e il dopocena. Il design, curato da Maurizio Lai Architects, riflette questa doppia anima: la sala ristorante offre un’atmosfera luminosa, mediterranea ed elegante grazie a terrazze affacciate sulla baia, materiali chiari e dettagli marini, mentre la zona lounge propone un registro più notturno e scenografico attorno a un grande banco bar centrale.

Lo chef.

La proposta gastronomica è firmata dall’executive chef del gruppo Takeshi Iwai, affiancato dal resident chef Andrea Besana, mentre la gestione del servizio è affidata a Federica Strologo per garantire gli standard della casa madre. L’approdo del brand in questa celebre località della Costa Smeralda si inserisce nel più ampio progetto di rilancio e valorizzazione del borgo sardo intrapreso da Castello SGR a partire dal 2024.

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