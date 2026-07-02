Badesi, l’estate 2026 è un modello di sostenibilità e servizi

Il piano dell’estate del Comune di Badesi.

Presentato il piano estivo del Comune di Badesi. Al via Guardia Medica Turistica, navetta gratuita Beach to Beach, nuove infrastrutture accessibili, servizi per famiglie e percorsi verso la certificazione internazionale di sostenibilità.

Più servizi a Badesi.

Quattro Bandiere Blu per il decimo anno consecutivo, un sistema di servizi sempre più esteso e accessibile, investimenti in mobilità sostenibile, sicurezza, accoglienza e tutela ambientale. Con l’apertura degli infopoint turistici e l’attivazione della Guardia Medica Turistica prende ufficialmente il via l’Estate 2026 di Badesi, che si presenta con un’offerta rafforzata e una strategia chiara: reinvestire le risorse generate dal turismo in servizi concreti per residenti e visitatori.

Un modello che negli anni ha consentito al Comune di consolidare la propria reputazione tra le destinazioni balneari più virtuose della Sardegna, ottenendo anche il riconoscimento di Comune Plastic Free, con l’assegnazione di due tartarughe su tre, e proseguendo il percorso verso la certificazione internazionale di turismo sostenibile.

L’obiettivo del Comune.

”L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è continuare a garantire servizi di qualità e un’accoglienza all’altezza delle aspettative di chi sceglie Badesi per le proprie vacanze – sottolinea il sindaco di Badesi, Giovanni Maria Mamia –. I risultati raggiunti negli ultimi anni dimostrano che investire sulla sostenibilità, sull’accessibilità e sulla qualità dei servizi rappresenta la strada giusta per valorizzare il territorio e migliorare l’esperienza di residenti e ospiti”.

Sanità e sicurezza: attiva la Guardia Medica Turistica

Tra le novità più attese della stagione a Badesi vi è l’attivazione della Guardia Medica Turistica, resa possibile grazie alla collaborazione con l’ASL Gallura. Un presidio fondamentale per una località che durante i mesi estivi accoglie migliaia di visitatori e che contribuirà a garantire una risposta sanitaria più tempestiva e a ridurre la pressione sui pronto soccorso del territorio.

Sul fronte della sicurezza balneare saranno operative tre postazioni di Salvamento a Mare lungo i nove chilometri di litorale, nelle località di Li Mindi, Lu Poltu Biancu e Baia delle Mimose. Interventi di miglioramento hanno inoltre interessato la Piscina Comunale, con opere finalizzate all’innalzamento degli standard di sicurezza e fruibilità.

Torna la navetta gratuita Beach to Beach

Si conferma uno dei servizi più apprezzati dell’estate il Bus Navetta Beach to Beach, il collegamento gratuito che mette in rete spiagge, strutture ricettive, villaggi turistici e frazioni del territorio comunale.

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