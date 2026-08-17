Fedez litiga in discoteca a Porto Cervo, il video diventa virale

Fedez ripreso mentre litiga a Porto Cervo.

Fedez è rimasto coinvolto in una lite in un locale in Costa Smeralda. Il rapper milanese, da poco diventato padre, è stato protagonista di un acceso confronto all’esterno di una rinomata discoteca della zona. In un video diffuso sui social si vede l’artista prendersela con uno della sicurezza. Un episodio che ha fatto scatenare il web che non ha tardato a criticare il cantante milanese per il comportamento tenuto.

Il video, privo di audio, ha fatto rapidamente il giro del web in poche ore, lasciando avvolti nel mistero i motivi e le parole che hanno scatenato l’episodio. Un momento di forte agitazione capitato a un solo mese di distanza dalla nascita della sua terzogenita, avuta con la compagna Giulia Honegger.







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