Valeria Marini con Ghali a Porto Cervo: boom di like per lo scatto

La showgirl Valeria Marini con Ghali.

Valeria Marini infiamma i social assieme al rapper Ghali a porto Cervo. I due si sono fotografati insieme e la showgirl sarda ha portato lo scatto sui social. Entrambi si sono ritrovati insieme a Ferragosto in un noto locale dell’isola, immortalando il loro momento di relax tra abbracci e sorrisi condivisi. Ad accompagnare la fotografia, un’immancabile didascalia che recita ”sintonia stellare”, poche parole con cui la Marini ha descritto il feeling immediato nato durante la serata.

Boom di like.

Nonostante l’assenza di ulteriori dettagli sull’incontro, l’immagine è bastata per scatenare la curiosità dei fan e dei tanti follower, che nei commenti hanno iniziato a fantasticare su una possibile e inedita collaborazione musicale tra i due. Nessun indizio lascia intendere se si sia trattato di un semplice incrocio casuale durante le vacanze o della premessa per futuri progetti artistici, ma la combinazione tra lo stile unico del cantante milanese e l’esuberanza della showgirl ha già conquistato l’attenzione del pubblico, trasformando una normale serata estiva nell’ennesimo caso virale delle vacanze in Gallura.

I vip in Gallura.

Nell’agosto 2026 la Sardegna si riconferma l’epicentro delle vacanze dei personaggi celebri, attirando figure dello spettacolo, della politica, della musica e dello sport concentrati soprattutto tra Costa Smeralda e Gallura. Belén Rodriguez è tornata in Costa Smeralda attirando l’attenzione a Porto Cervo, mentre Michelle Hunziker si è divisa tra San Pantaleo, il Cala di Volpe e La Maddalena. Assieme a lei i figli, il compagno Giulio Berruti, Jonathan Kashanian e Nunzia De Girolamo.

Giorgio Panariello ha unito relax a Porto Cervo e lavoro ad Alghero, e il conduttore Mediaset Milo Infante ha trascorso le vacanze in Gallura. Matteo Renzi invece si è mostrato al Cala di Volpe in compagnia dell’ex premier canadese Justin Trudeau, Giorgia Meloni ha optato per il mare e la tranquillità de La Maddalena. Matteo Salvini è stato avvistato a Tempio presso L’Agnata di De André, diventando lui il vip più discusso dell’estate gallurese. Anche la Formula 1 ha trovato ampio spazio nell’isola durante la pausa estiva: Charles Leclerc si è spostato tra Ogliastra e Porto Rotondo, Max Verstappen si è goduto la Costa Smeralda e il giovane Andrea Kimi Antonelli ha persino stabilito il nuovo record sul circuito di kart di Baja Sardinia, superando il tempo precedentemente registrato da Leclerc.







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