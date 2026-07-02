Olbia sul tetto d’Italia: Cinus conquista il titolo nazionale K-1 PRO XFC

Il trionfo di Alessandro Cinus.

Grande successo per lo sport olbiese al Galà del Campionato XFC, ultima tappa del circuito nazionale, dove Alessandro Cinus ha conquistato il titolo di Campione Nazionale Italiano K-1 PRO XFC grazie a una spettacolare vittoria per KO alla terza ripresa.

L’atleta del team RAMA PETROSYAN, guidato dal maestro Mario Rama, ha superato Michele Vacca al termine di un incontro intenso e combattuto, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale.

Per Cinus si tratta dell’ennesimo prestigioso risultato dopo i titoli italiani conquistati negli anni precedenti. La trasferta ha regalato grandi soddisfazioni a tutta la squadra. Hanno infatti conquistato la medaglia d’oro anche Riccardo Fara, Riccardo Garrucciu, Marco Sanna, Roberto Manzo e Davide Giovannelli, protagonisti di prestazioni di altissimo livello. Da sottolineare inoltre la buona prova di Riccardo Fiori, che continua a distinguersi per impegno e crescita tecnica.

Soddisfazione da parte dello staff del team RAMA PETROSYAN, che ha voluto ringraziare il maestro Dino Vacca per la collaborazione durante la manifestazione e il vicepresidente Combat Sport Gianpiero Bonu per il costante supporto agli atleti. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dal maestro Mario Rama e dal suo staff, con il team olbiese ancora protagonista ai massimi livelli della kickboxing nazionale.

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