Le previsioni del meteo del 18 agosto a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo in Gallura e a Olbia? Un’ampia area di stabilità atmosferica continuerà a garantire condizioni meteorologiche favorevoli sull’intero territorio della Gallura, interessando da vicino sia il litorale di Olbia sia la fascia collinare dell’entroterra. Per la giornata di domani è previsto un contesto ampiamente soleggiato fin dalle prime ore del mattino, con un cielo in prevalenza sereno e un clima pienamente estivo.

Le temperature si manterranno su valori elevati ma perfettamente in linea con la stagione, con le zone costiere che beneficeranno delle tradizionali brezze marine a mitigare la sensazione di calore. Solo nelle ore più tarde della giornata e nel corso della notte si registrerà un graduale transito di velature e nubi sparse, senza però alcuna minaccia di precipitazioni sull’area urbana o lungo le spiagge della costa orientale.

I venti soffieranno in prevalenza con intensità debole o moderata dai quadranti nord-occidentali, mantenendo le acque costiere in prevalenza poco mosse e garantendo condizioni ottimali sia per la balneazione che per le attività all’aperto.







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