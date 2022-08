Ad Oschiri c’è un grande murale dedicato alla panada, l’intervista all’artista

Il murale in occasione della sagra della Panada di Oschiri.

Il centro di Oschiri si colora con un murales dedicato alla tradizione della ”panada”, grazie al tocco artistico di un pittore sardo. Si chiama Stefano Pani, ha 45 anni e, grazie all’associazione culturale Oschiri Logos e Ammentos, che ha scelto l’artista, ha riqualificato la cabina elettrica dell’enel.

Una passione che coltiva da sempre quella di Stefano, il quale ha alle spalle numerosi murales e quadri. “Da quando ero bambino mi piaceva dipingere – racconta l’artista che ha realizzato l’opera in occasione della sagra della panada -, realizzando anche mostre ed esposizioni. Grazie alla mia costanza e il mio amore per l’arte ho deciso poi di farne un lavoro a tempo pieno”.

Il muralista ha dedicato soli 5 giorni a realizzare l’opera che ora ha cambiato il volto al centro del paese, dandogli un’identità. “Ho lavorato dalla mattina presto per realizzare il murales – spiega -. Il soggetto, quello dei due ragazzi in costume, mi è stato commissionato, ma ho deciso di dare un tocco personale e mi ha lasciato molto soddisfatto”. Un’opera di grande impatto visto la grandezza del murales, che occupa tutta la cabina.

L’obiettivo di Pani è quello di poter realizzare altri murales in altri centri della Sardegna. “Anche in Gallura e ad Olbia, perché no? – dichiara -. Per adesso le uniche opere realizzate in Gallura sono ad Oschiri e Buddusò e forse ad Oschiri farò un altro murales. E’ un lavoro che mi piace tantissimo e che finalmente riesco a fare quasi a tempo pieno”.