Sagre e tradizione, Badesi protagonista con quattro serate di gusto

A Badesi quattro serate fra sagre e tradizione.

A Badesi l’estate si prepara a vivere una delle sue fasi più animate anche attraverso la gastronomia. Tra il 21 e il 26 agosto il paese propone infatti quattro appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione, con serate che porteranno nel cuore della stagione turistica alcune delle specialità più rappresentative della cultura alimentare sarda e gallurese. Un calendario che mette insieme sagre, degustazioni e momenti di convivialità e che punta a trasformare il cibo in un’occasione di incontro tra residenti, visitatori e turisti. La tavola diventa così parte integrante dell’offerta estiva di Badesi, accompagnando le giornate di agosto con iniziative legate alla memoria gastronomica del territorio.

La Sagra del Vitellone.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto con la Sagra del Vitellone, in programma sul Lungomare Li Junchi. Sarà una serata dedicata a una delle preparazioni tradizionalmente associate alle occasioni di festa e ai momenti comunitari. La sagra porterà sul lungomare uno degli appuntamenti gastronomici inseriti nel calendario dell’estate badesana, con la possibilità per il pubblico di vivere la serata all’insegna della cucina e della convivialità.

Il giorno successivo, sabato 22 agosto, il percorso attraverso i sapori del territorio proseguirà in piazza Maestrale, dove sarà protagonista la Sagra della Mazzafrissa. Si tratta di una preparazione fortemente legata alla tradizione pastorale della Gallura e alla cucina delle comunità rurali dell’isola. Un piatto nato da ingredienti semplici e da una cucina profondamente connessa alla vita quotidiana del territorio, diventato nel tempo una delle espressioni della gastronomia gallurese. La serata rappresenterà quindi un momento dedicato non soltanto alla degustazione, ma anche alla riscoperta di una parte della cultura alimentare locale. La mazzafrissa, infatti, appartiene a quella cucina tradizionale nella quale le ricette sono state tramandate nel tempo e hanno conservato il legame con le consuetudini e le risorse del territorio.

L’appuntamento con le seada.

Dopo gli appuntamenti del 21 e 22 agosto, il calendario riprenderà martedì 25 agosto con “Seadas in Piazza“, nel centro di Badesi, iniziativa curata dalla Pro Loco. Al centro della serata ci sarà uno dei dolci più conosciuti della tradizione sarda, la seada, caratterizzata dall’incontro tra il ripieno di formaggio e il miele che tradizionalmente la accompagna. Anche in questo caso la gastronomia sarà il punto di partenza per una serata pensata come momento di socialità. La seada, presenza consolidata nella tradizione culinaria isolana, diventerà così protagonista di un appuntamento nel centro del paese, inserito nel programma delle iniziative estive. A chiudere la sequenza di appuntamenti sarà, mercoledì 26 agosto, la Serata del Gusto, ancora una volta nel centro di Badesi. Un ultimo momento dedicato alla gastronomia e alla convivialità che completerà il programma di quattro serate concentrate nell’arco di una settimana.

Gli appuntamenti del 21, 22, 25 e 26 agosto seguono un filo conduttore comune, pur proponendo specialità e formule differenti. Il cibo diventa infatti uno degli strumenti attraverso i quali raccontare il territorio e mantenere vivo il rapporto con le tradizioni locali, soprattutto durante una stagione nella quale Badesi accoglie un numero significativo di visitatori.

Un ruolo centrale per la gastronomia.

La scelta di dedicare diverse serate alla gastronomia permette inoltre di affiancare alla componente più propriamente turistica quella legata alla cultura locale. Le sagre e gli eventi gastronomici rappresentano infatti occasioni nelle quali ricette, prodotti e modalità di preparazione possono essere condivisi con un pubblico più ampio, creando un punto di contatto tra chi vive il territorio durante tutto l’anno e chi lo raggiunge durante le vacanze. La successione degli appuntamenti consentirà di passare dalla Sagra del Vitellone alla mazzafrissa, per arrivare alla seada e alla Serata del Gusto. Un itinerario attraverso sapori differenti, accomunati dal richiamo alla tradizione e alla dimensione collettiva della tavola.

Per Badesi si tratta dunque di una settimana nella quale la gastronomia avrà un ruolo centrale all’interno del calendario estivo. Le iniziative si svolgeranno in luoghi diversi del paese, dal Lungomare Li Junchi a piazza Maestrale fino al centro, creando una serie di occasioni distribuite tra gli spazi maggiormente frequentati durante la stagione.

Il programma prenderà il via venerdì 21 agosto con la Sagra del Vitellone sul Lungomare Li Junchi. Sabato 22 agosto sarà la volta della Sagra della Mazzafrissa in piazza Maestrale. Martedì 25 agosto, nel centro di Badesi, spazio a “Seadas in Piazza”, organizzata dalla Pro Loco. Infine, mercoledì 26 agosto, sempre nel centro del paese, sarà proposta la Serata del Gusto. Quattro appuntamenti che accompagneranno così gli ultimi giorni di agosto attraverso una delle componenti più riconoscibili dell’identità sarda: la cucina. A Badesi la tradizione gastronomica sarà ancora una volta occasione per stare insieme, conoscere i sapori del territorio e vivere le serate estive attraverso una dimensione che unisce cultura, accoglienza e convivialità.

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