Trapanano due storici alberi per avvelenarli, choc a Telti

Due storici alberi colpiti da un ignoto a Telti.

Trapanano due storici alberi per avvelenarli a Telti. Un gesto gravissimo contro due lecci è avvenuto in queste ore a Telti. Il fatto è stato denunciato dall’amministrazione comunale da sempre attenta sui temi ambientali. “È con grande tristezza e un profondo senso di sgomento che ci troviamo a dover condividere con voi un evento doloroso avvenuto nella nostra amata comunità. Nella notte di ieri, nella centralissima Via Manzoni, qualcuno ha compiuto un atto inspiegabile contro due dei nostri storici lecci ornamentali, alberi maestosi e in perfetta salute che da sempre abbelliscono i nostri marciapiedi”, ha dichiarato l’amministrazione con una nota.

La denuncia.

L’amministrazione teltese ha mostrato anche le immagini dello scempio che è stato fatto ai due lecci, con il chiaro scopo di iniettare una sostanza nociva e farli morire. ”Un gesto premeditato che mira a togliere la vita a creature viventi che appartengono a tutti noi. Questi lecci non sono semplici alberi di un marciapiede. Sono parte integrante del nostro paesaggio, della nostra memoria collettiva, e portatori di frescura e bellezza per tutti. Un attacco alla natura è un attacco alla qualità della vita della nostra intera comunità”, si legge ancora nel comunicato.

Così l’amministrazione comunale di Telti ha sporto immediata denuncia contro ignoti. ”Non possiamo restare indifferenti di fronte a tale disprezzo per il bene comune. Il nostro impegno è totale per tutelare l’integrità del nostro territorio e ci costituiremo Parte Civile in un eventuale procedimento penale, per ottenere giustizia non solo per le piante ferite, ma per ogni cittadino teltese”, ha annunciato ricordando che chi colpisce beni pubblici e ambientali è punito fino a 6 anni di reclusione.

”Via Manzoni è una via frequentata. Chiediamo a chiunque possa aver notato movimenti insoliti o sentito rumori sospetti durante la notte di ieri di collaborare con l’Amministrazione e le forze dell’ordine. Anche un piccolo dettaglio può essere cruciale. Proteggiamo la nostra Telti. Proteggiamo la nostra bellezza. Perché Telti siamo noi, e ciò che colpisce la nostra natura, colpisce ognuno di noi”, conclude l’amministrazione.

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