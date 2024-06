Il nuovo parco giochi a Badesi.

Un nuovo parco giochi per bambini è stato inaugurato nella splendida zona spiaggia di Li Junchi, a pochi passi dalla piscina comunale di Badesi. Questo spazio, progettato per offrire divertimento e svago in un ambiente sicuro e accogliente, rappresenta una nuova attrazione per le famiglie del luogo e per i turisti.

Il parco è dotato di attrezzature moderne e fantasiose, progettate per stimolare l’immaginazione e la creatività dei più piccoli. Tra le varie attrazioni spiccano scivoli e altalene, che garantiscono ore di divertimento ai bambini di tutte le età.

Inoltre, una delle caratteristiche più apprezzate del nuovo parco giochi è la presenza di giochi d’acqua. I bambini possono rinfrescarsi e divertirsi con spruzzi e fontane, rendendo il parco un luogo ideale per le calde giornate estive.

L’inaugurazione del parco giochi è stata accolta con entusiasmo. Le famiglie hanno già iniziato a frequentare la nuova area, apprezzando la combinazione di sicurezza, divertimento e la vicinanza alla piscina comunale. Questo nuovo spazio ricreativo non solo offre un’opportunità di svago per i bambini, ma rappresenta anche un punto di ritrovo per genitori e nonni, che possono godersi momenti di relax mentre i loro piccoli giocano in tutta sicurezza.

