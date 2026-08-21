Spiaggia occupata con ombrelloni e sdraio, scatta il blitz a Badesi

Il blitz della spiaggia occupata a Badesi.

Quasi 100 ombrelloni, più di 100 sdraio e decine di altre attrezzature lasciate sulla spiaggia per occupare abusivamente gli spazi. È il bilancio del servizio effettuato nella notte tra il 18 e il 19 agosto sulla spiaggia di Baia delle Mimose, nel territorio di Badesi. L’intervento ha visto impegnato il personale della stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Trinità d’Agultu, affiancato dalla compagnia barracellare di Badesi. I controlli sono stati predisposti con l’obiettivo di prevenire e contrastare le violazioni delle norme che regolano la fruizione delle spiagge e, in particolare, impedire che porzioni dell’arenile libero vengano riservate attraverso il semplice posizionamento di attrezzature lasciate incustodite.

Individuati numerosi materiali sistemati sull’arenile.

Nel corso della vigilanza gli operatori hanno individuato numerosi ombrelloni, sdraio e altri materiali sistemati sull’arenile senza che fossero utilizzati o sorvegliati. Una pratica vietata dall’articolo 3 dell’ordinanza balneare 2026, che non consente ai frequentatori delle spiagge libere di occupare preventivamente gli spazi attraverso ombrelloni, sedie, tende o attrezzature analoghe, nemmeno durante le ore notturne. L’attività era stata programmata nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Badesi, su impulso del sindaco, e il servizio territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania.

La collaborazione tra Corpo Forestale e barracelli.

L’intervento ha richiesto anche un’importante attività logistica per recuperare e trasportare il materiale. La compagnia barracellare di Badesi ha messo a disposizione quad e carrelli, permettendo agli operatori di spostarsi lungo il tratto di spiaggia interessato e raccogliere le attrezzature. Il materiale recuperato è stato successivamente trasferito nell’area di deposito individuata dal Comune di Badesi. Nel dettaglio, al termine dell’operazione sono stati rimossi 97 ombrelloni e 109 sdraio. A questi si aggiungono due tavole da surf, cinque sedie pieghevoli e diversi giochi destinati ai bambini. Un quantitativo consistente di attrezzature che, secondo quanto emerso durante i controlli, era stato lasciato sull’arenile senza custodia. Durante il servizio sono state inoltre contestate due sanzioni amministrative per violazioni dell’Ordinanza Balneare 2026.

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