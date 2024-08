Tutto pronto a Badesi per il Carnevale Estivo

Il Carnevale Estivo a Badesi.

Il conto alla rovescia è iniziato per il tanto atteso Carnevale Estivo di Badesi, una tradizione che quest’anno raggiunge la sua quarantesima edizione. Tutto è pronto per Martedì 13 Agosto, quando le vie del paese si animeranno con le maschere e i carri allegorici. Saranno sei i carri che sfileranno, tra cui spiccano “Van Gogh”, “Mary Poppins e lo spazzacamino”, “La Bella e la Bestia”, “Gli Dei dell’Olimpo” e quelli dei paesi limitrofi, come il carro del comitato del “Carrasciali Trinitaesu”, “La Burrula Aggjesa” e “One Piece” di Castelsardo. La festa si concluderà in grande stile con il format ‘Noche De Perreo’, che farà ballare tutti gli ospiti nella piazza Maestral. Badesi si prepara a vivere uno degli eventi più importanti dell’anno, all’insegna di colori, coriandoli e musica. Greta Satta, presidente dell’Associazione Carnevale Badesano (ACB), racconta l’attività dell’associazione e il lavoro dietro le quinte nella preparazione e organizzazione del carnevale.

Parla Greta Satta, presidente dell’Associazione Carnevale Badesano (ACB): “L’associazione Carnevale Badesano è nata nel 2014 e si occupa principalmente di organizzare, grazie al contributo del Comune e al supporto della Pro Loco, il carnevale invernale e quello estivo. Per la realizzazione dei carri, pubblichiamo un bando a cui partecipano vari gruppi. Questi accumulano punti e, al termine dell’evento, l’associazione rimborsa tutte le spese sostenute. Iniziamo a pianificare il carnevale invernale già da novembre, con le prime riunioni. L’Associazione è composta da 50 soci, oltre al Consiglio direttivo di 7 persone, tra cui il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 4 Consiglieri. Ognuno all’interno dell’associazione ha un ruolo preciso. Per noi badesani, il carnevale è una tradizione che cerchiamo di mantenere viva e migliorare anno dopo anno. Quest’anno, in occasione della quarantesima edizione del carnevale estivo, abbiamo voluto portare due gruppi di apertura provenienti dall’entroterra sardo e siamo riusciti a collaborare con i paesi vicini, come Aggius e Castelsardo, che parteciperanno con un carro ciascuno. Per la festa finale abbiamo ideato un nuovo format chiamato ‘Noche De Perreo’, che farà ballare tutti gli ospiti dopo la sfilata dei carri presso la piazza Maestral. Dopo il carnevale estivo, già da fine settembre, inizieremo a organizzare il carnevale invernale. Il carnevale è un evento che attira visitatori da tutta la zona circostante e crea opportunità per le imprese locali, sia nel settore turistico-alberghiero, sia nella ristorazione e nell’artigianato. Per questo motivo, il paese risponde sempre con grande entusiasmo, e ci teniamo a ringraziare tutte le attività che ci supportano al 100%”.

