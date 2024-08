Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali sono gli eventi in programma per sabato 10 e domenica 11 agosto.

Uno degli eventi di questo fine settimana gallurese che è da molti anni una tradizione è senz’altro la Festa del turista ad Aglientu. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Aglientu, sempre attenta alla valorizzazione delle tradizioni locali. Si tratta di un appuntamento fisso dell’estate gallurese, tanto da essere giunto alla cinquantaduesima edizione. Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 18 in compagnia della sagra della salsiccia e del formaggio. Alle 19 avrà poi luogo la sfilata dei gruppi folk e maschere etniche: gruppo Boes Merdules, gruppo folk San Pantaleo, gruppo folk Arzachena, gruppo folk Ventu di l’Agliola. Alle 22 Tributo a Michael Jackson con i King of Pop di Lenny Jay e il suo incredibile corpo di ballo. Dalle 24 intrattenimento musicale con dj set. Sarà disponibile un servizio di bus navetta per gli spostamenti tra il centro cittadino e i parcheggi del campo sportivo. Per vedere la locandina dedicata all’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/festa-turista-aglientu/

Fine settimana impegnativo quello di Golfo Aranci, con ben due eventi: carrasciali timpiesu in tour sabato 10 e Risate Sonore domenica 11 agosto. Il carnevale nasce dalla elice comunione d’intenti fra i due comuni galluresi: Gianni Addis, sindaco di Tempio e Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci, si sono ritrovati complici nella realizzazione complessa di un evento capace di coinvolgere il pubblico delle grandi occasioni. L’ organizzazione della trasferta fa capo alla Pro Loco di Tempio, guidata dall’esperto Tonino Pirrigheddu, artefice fra il 2014 e il 2015 di due fortunate edizioni in Tour dell’evento carnascialesco. “Sarà una bellissima giornata”, ha detto, “ I tempi sono ristretti ma riusciremo nell’impresa. I nostri carri sono enormi e trasportarli non è facile, ma grazie a dei professionisti, riusciremo a realizzare una sfilata di qualità.“ Saranno cinque i carri allegorici impegnati nel lungo corteo nel centro storico e sul lungomare di Golfo Aranci. Per ulteriori informazioni potete visionare il nostro evento dedicato https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/golfo-aranci-carrasciali-timpiesu-tour/

Risate sonore è uno spettacolo comico che avrà luogo domenica alle 21 e vedrà la partecipazione di tre grandi nomi della comicità sarda: Benito Urgu, Pino e Gli Anticorpi e Giuseppe Masia. Una serata all’insegna del divertimento e delle risate, con sketch esilaranti e battute irresistibili che sapranno conquistare il pubblico di tutte le età. Benito Urgu, celebre per la sua ironia e le sue gag travolgenti, sarà affiancato dal duo comico Pino e Gli Anticorpi, noti per la loro verve e originalità, e da Giuseppe Masia, con il suo umorismo unico. Per ulteriori informazioni https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/spettacolo-risate-sonore-golfo-aranci/

Per restare aggiornati su eventuali variazioni di programma https://www.facebook.com/golfoaranciturismosardegna

Quella di domenica 11 agosto sarà una serata speciale anche a Monti con l’evento Calici di Stelle. L’evento nasce con l’intento di celebrare il vino e le stelle cadenti nel periodo di San Lorenzo. Monti partecipa a questa manifestazione offrendo ai visitatori un percorso enogastronomico unico con un menù speciale a base di: mezze penne ai frutti di mare, fritto di calamari e un contorno, degustazione di Vermentino di Gallura DOCG, il tutto al prezzo di € 15,00. Per ulteriori informazioni e per visionare la locandina dedicata all’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/calici-stelle-monti/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati consultando la nostra sezione dedicata agli eventi.

