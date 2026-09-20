Ad Arzachena ondata di truffe e furti ai danni di persone vulnerabili

Allarme sicurezza ad Arzachena: truffe e furti

Cresce la preoccupazione ad Arzachena per un’ondata di reati che, nel giro di pochissimi giorni, ha colpito alcuni abitanti. Il bilancio parla di episodi di raggiri e di un furto in appartamento. Perpetrati con tecniche subdole che sfruttano la buona fede e il rispetto verso le istituzioni.

Nel primo episodio due individui in abiti borghesi si sarebbero presentati presso l’abitazione di una persona del posto, momentaneamente impegnata nella propria attività lavorativa. All’interno della casa si trovava un’anziana familiare che avrebbe ingenuamente aperto la porta ai malviventi. Spacciandosi per appartenenti all’Arma dei carabinieri, i soggetti avrebbero sostenuto la necessità di effettuare una verifica su documenti relativi all’attività commerciale. Giustificando l’assenza della divisa con la volontà di non destare preoccupazione.

Finti carabinieri e finti finanzieri

Secondo quanto ricostruito, i truffatori si sarebbero fatti guidare al piano superiore, mentre un complice, fingendosi al telefono un maresciallo della caserma locale, avrebbe rassicurato la vittima invitandola a collaborare. L’inganno sarebbe stato scoperto solo al rientro della familiare, la quale avrebbe trovato l’anziana ancora al telefono con il finto militare. I malviventi sarebbero riusciti a sottrarre alcuni cofanetti contenenti solo bigiotteria, dopo che i veri oggetti di valore erano stati precedentemente custoditi altrove dalla proprietaria. Mentre fortunatamente i risparmi della pensione si trovavano al sicuro su un conto bancario.

Un copione tristemente simile si sarebbe verificato in un secondo caso nel pieno centro storico, dove due soggetti, questa volta qualificandosi come militari della Guardia di finanza, avrebbero convinto un residente a consentire l’accesso e la presunta perquisizione dell’immobile. In questa circostanza, il raggiro avrebbe fruttato un bottino consistente in denaro contante e in armi regolarmente detenute. facendo nuovamente leva sul senso civico e sulla fiducia nutrita verso le forze dell’ordine.

La sequenza di eventi criminosi si completa con un furto in abitazione avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di qualche giorno fa. Approfittando della temporanea assenza dei proprietari, usciti per sbrigare alcune commissioni, i ladri si sarebbero introdotti all’interno della abitazione di un noto professionista locale, situata in zona periferica, asportando preziosi e beni custoditi all’interno.

Le autorità competenti raccomandano la massima prudenza, ricordando di verificare sempre l’identità di chi richiede l’accesso alle abitazioni e di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta alle forze dell’ordine.

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